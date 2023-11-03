Вернувшийся в Якутск из-за неисправности самолет вылетел в Москву

Проводится доследственная проверка

ЯКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Самолет, приземлившийся в аэропорту вылета после выявления неисправности, вылетел из Якутска в Москву. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"После устранения неисправностей воздушное судно вылетело в 16:30 [10:30 мск] 3 ноября по назначению", - говорится в сообщении.

У воздушного судна "Боинг-737", выполнявшего рейс Якутск - Москва, 3 ноября во время полета сработал датчик о некорректной работе автопилота. В связи с этим командир воздушного судна принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета для устранения неисправности.

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов. По предварительным данным, причиной возврата стала неустойчивая работа автопилота. На борту находилось свыше 120 пассажиров, посадка совершена в штатном режиме. Пострадавших нет.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).