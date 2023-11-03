В Москве задержали блогера Шабутдинова по подозрению в мошенничестве

Всего в социальных сетях у блогера 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Блогер Аяз Шабутдинов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Блогера Аяза Шабутдинова задержали в съемной квартире в Москве. Он подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

По его словам, операцию по задержанию проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.

Всего в социальных сетях у блогера 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.