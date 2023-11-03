МВД Грузии сообщило о задержании педофила из США, разыскиваемого Интерполом

Тбилиси ведет процедуры по его экстрадиции

ТБИЛИСИ, 3 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Грузии гражданина США, обвиняемого в многочисленных сексуальных надругательствах над несовершеннолетними на территории Соединенных Штатов, который разыскивался Интерполом. Об этом сообщило МВД Грузии.

"В результате интенсивных следственных действий, задержан гражданин США, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола за многочисленные тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в штате Техас задержанному предъявили четыре обвинения, касающиеся многочисленных фактов сексуального надругательства над несовершеннолетними, а также нападений на членов семьи с использованием оружия. Помимо этого, ему предъявляли семь обвинений в штате Луизиана по фактам предоставления поддельной документации и краже от $5 до $25 тыс.

Гражданина США объявили в розыск в июне текущего года, а в Грузии он находился с апреля. В его задержании участвовали как сотрудники МВД Грузии, так и Службы дипломатической безопасности посольства США в Тбилиси. В данный момент задержанный находится в пенитенциарном учреждении Минюста Грузии, ведут процедуры по его экстрадиции.