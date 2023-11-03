В Архангельской области экс-замначальника УФСИН обвинили в злоупотреблении полномочиями

Возбуждено уголовное дело

АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба на сумму не менее 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

"Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказания по Архангельской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - указано в сообщении.

Как полагает следствие, обвиняемый с июля 2014 года по октябрь 2022-го, используя служебные полномочия и действуя в интересах своего знакомого - генерального директора ООО "Бизнес-Нева", организовал проведение процедур по закупке товаров, материалов, услуг и оборудования для пенитенциарных учреждений у подконтрольных и аффилированных к этому знакомому организаций.

Таким способом было заключено не менее 51 государственного контракта на поставку товаров, оборудования, материалов, услуг по завышенным ценам. Таким образом, ФСИН России по Архангельской области был причинен материальный ущерб в размере не менее 4,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, ОСБ УФСИН России по Архангельской области, расследовалось СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.