3 ноября, 10:51
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Самый разрушительный шторм за 25 лет. Последствия урагана "Киаран"

AP Photo/ Kin Cheung
© AP Photo/ Kin Cheung

Шторм "Киаран", который обрушился на Францию накануне, продолжает бушевать в Италии. Удар стихии ощутили также в Нидерландах и Бельгии. Мощный ураган, который во Франции назвали самым разрушительным за четверть века, привел к жертвам и пострадавшим. Последствия стихии привели к сбоям в работе транспорта, были закрыты школы, десятки тысяч человек остались без света.

ТАСС собрал основное о последствиях урагана.

Франция

  • Два человека погибли, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. По данным телеканала BFMTV, житель города Гавр погиб, упав с балкона из-за сильного порыва ветра. В департаменте Эна погиб водитель грузовика, на пути которого упало дерево.
  • Порывы ветра достигали 200 км/ч в Нормандии и Бретани. Высота волн превышала 20 м.
  • Из-за стихии власти эвакуировали 1,3 тыс. человек. Без электричества остались 820 тыс. домохозяйств.
  • В регионе О-де-Франс было полностью прервано движение скоростных поездов. В Париже и части коммун на западе страны были введены запреты на посещение парков.
  • "Киаран" стал для Франции самым разрушительным ураганом за последние четверть века, сообщили представители электросетей страны.
  • Совокупный ущерб от "Киарана" может составить до €500 млн, по оценкам французских страховых компаний. В последний раз Франция сталкивалась с сопоставимым ударом стихии в 1999 году, когда на ликвидацию последствий ураганов "Лотар" и "Мартен" ушло €6,9 млрд.

Италия

  • Как минимум три человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в Тоскане.
  • Ураган "Киаран", уже приведший к ущербу на севере Италии, смещается к югу. В Тоскане и Венето объявлен наивысший, "красный" уровень предупреждения в связи с непогодой.
  • В нескольких районах из берегов вышли реки. Власти десятков городов, в том числе Неаполя, объявили о закрытии школ.
  • В нескольких населенных пунктах подтопило больницы и заблокировало дороги, нарушено железнодорожное сообщение, потоки воды на улицах уносят автомобили.
  • Около 40 тыс. человек в Тоскане остались без света из-за сильных дождей. Порывы ветра на Апеннинах достигают 100-120 км/ч, на побережье - 80-100 км/ч, сообщил губернатор Тосканы Эудженио Джани. Он призвал жителей "оставаться дома и забраться на верхние этажи".
  • Итальянские вооруженные силы работают над доставкой помощи в районы, пострадавшие от непогоды.

Бельгия

  • Два человека погибли в Антверпене в результате падения деревьев. Жертвами удара "Киарана" стали мужчина и пятилетний ребенок. Также есть пострадавшие.
  • На дорогах возникли пробки из-за деревьев, поваленных сильным ветром, порывы которого достигали 50 м/с.

Нидерланды

  • В Венрае один человек погиб под поваленным штормом деревом.
  • В аэропорту Схипхол в четверг отменили сотни рейсов .
 
Теги:
БельгияИталияНидерландыФранция
© Информационное агентство ТАСС
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