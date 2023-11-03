Самый разрушительный шторм за 25 лет. Последствия урагана "Киаран"

Шторм "Киаран", который обрушился на Францию накануне, продолжает бушевать в Италии. Удар стихии ощутили также в Нидерландах и Бельгии. Мощный ураган, который во Франции назвали самым разрушительным за четверть века, привел к жертвам и пострадавшим. Последствия стихии привели к сбоям в работе транспорта, были закрыты школы, десятки тысяч человек остались без света.

ТАСС собрал основное о последствиях урагана.

Франция

Два человека погибли, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. По данным телеканала BFMTV, житель города Гавр погиб, упав с балкона из-за сильного порыва ветра. В департаменте Эна погиб водитель грузовика, на пути которого упало дерево.

Порывы ветра достигали 200 км/ч в Нормандии и Бретани. Высота волн превышала 20 м.

Из-за стихии власти эвакуировали 1,3 тыс. человек. Без электричества остались 820 тыс. домохозяйств.

В регионе О-де-Франс было полностью прервано движение скоростных поездов. В Париже и части коммун на западе страны были введены запреты на посещение парков.

"Киаран" стал для Франции самым разрушительным ураганом за последние четверть века, сообщили представители электросетей страны.

Совокупный ущерб от "Киарана" может составить до €500 млн, по оценкам французских страховых компаний. В последний раз Франция сталкивалась с сопоставимым ударом стихии в 1999 году, когда на ликвидацию последствий ураганов "Лотар" и "Мартен" ушло €6,9 млрд.

Италия

Как минимум три человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в Тоскане.

Ураган "Киаран", уже приведший к ущербу на севере Италии, смещается к югу. В Тоскане и Венето объявлен наивысший, "красный" уровень предупреждения в связи с непогодой.

В нескольких районах из берегов вышли реки. Власти десятков городов, в том числе Неаполя, объявили о закрытии школ.

В нескольких населенных пунктах подтопило больницы и заблокировало дороги, нарушено железнодорожное сообщение, потоки воды на улицах уносят автомобили.

Около 40 тыс. человек в Тоскане остались без света из-за сильных дождей. Порывы ветра на Апеннинах достигают 100-120 км/ч, на побережье - 80-100 км/ч, сообщил губернатор Тосканы Эудженио Джани. Он призвал жителей "оставаться дома и забраться на верхние этажи".

Итальянские вооруженные силы работают над доставкой помощи в районы, пострадавшие от непогоды.

Бельгия

Два человека погибли в Антверпене в результате падения деревьев. Жертвами удара "Киарана" стали мужчина и пятилетний ребенок. Также есть пострадавшие.

На дорогах возникли пробки из-за деревьев, поваленных сильным ветром, порывы которого достигали 50 м/с.

Нидерланды