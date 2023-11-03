Суд приговорил к срокам от 4 до 17,5 года фигурантов дела о продаже детей иностранцам

Им также назначили запрет на врачебную деятельность на срок три года после отбытия наказания

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы приговорил к срокам заключения от 4 лет до 17,5 года колонии врачей-акушеров и суррогатных матерей по делу о торговле новорожденными детьми, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Тараса Ашиткова, Татьяну Блинову, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти, Лилию Валееву виновными по ч. 3 ст. 127.1 (торговля людьми, совершенная организованной группой) и назначить Ашиткову 17,5 года лишения свободы строгого режима, Блиновой - 4 года колонии общего режима (с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста), Ивановой - 16,5 года колонии общего режима, Панаиоти - 16 лет колонии общего режима, Валеевой - 10,5 года лишения свободы", - сказал судья Константин Дубков. Также акушерам назначен запрет на врачебную деятельность на срок три года после отбытия наказания.

Суд также приговорил к 19,5 года колонии строгого режима директора Европейского медицинского центра Владислава Мельникова. Он признан виновным в 17 эпизодах торговли детьми.

Ашитков - уролог частной клиники NGC, Иванова и Панаиоти - врачи-акушеры, которые оказывали в Москве услуги экстракорпорального оплодотворения, Блинова и Валеева - суррогатные матери. Основной фигурант дела Константин Свитнев объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск суррогатная мать Ирина Когут.

Уголовное дело было возбуждено в январе прошлого года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Летом прошлого года в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Позднее часть статьи 127.1 была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ. Правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, это были дети суррогатных матерей, которые выносили их в том числе для граждан Китая.