В Житомирской области депутат Верховной рады насмерть сбил девушку

По информации "Украинской правды", за рулем был член партии "Батькивщина" Андрей Николаенко

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выясняет обстоятельства аварии в Житомирской области с участием депутата Верховной рады, в результате которой погибла девушка.

По данным издания "Украинская правда", за рулем автомобиля находился депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко. В машине он был вместе с женой.

"Происшествие случилось на трассе Киев - Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра (09:00 мск) 3 ноября 2023 года. Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Полиция Житомирской области сообщает на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы главного управления Национальной полиции в Житомирской области и Житомирского райуправления полиции, а также сотрудники ГБР. Отмечается, что ДТП дали предварительную правовую квалификацию по статье о нарушении безопасности дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения или смерть человека.