3 ноября, 11:22

Адвокат пасынка Стаса Намина обжаловал избрание ему ареста

На следующей неделе будет назначена дата рассмотрения жалобы в Московском областном суде

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Представитель защиты пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемого в убийстве брата и его бабушки, отправил в суд по почте апелляционную жалобу на избрание ему ареста. Как уточнили ТАСС в Истринском городском суде Московской области, в связи с тем, что жалоба была направлена по почте, адвокат не нарушила срок ее подачи.

"Апелляционная жалоба представителя обвиняемого только что поступила в суд по почте. Таким образом, сроки ее подачи не нарушен. На следующей неделе будет назначена дата рассмотрения жалобы в Московском областном суде", - рассказал собеседник агентства.

Утром 19 октября в подмосковной деревне Крюково были найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан сын бывшей жены Намина Роман Новиков. Он признался в совершенном преступлении. Суд в Истре арестовал его до 18 декабря. 

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