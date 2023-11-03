В Приангарье возбудили дело в отношении пятерых жителей

Их подозревают в убийстве мужчины

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении пятерых жителей, которые подозреваются в похищении и убийстве мужчины. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Иркутской области расследуется уголовное дело о похищении и убийстве жителя Нижнеудинска. В начале октября группа из пятерых жителей Братска на почве личных неприязненных отношений, находясь в одной из квартир Нижнеудинска, связав 26-летнего потерпевшего и нанеся ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела, насильно поместили в багажник автомобиля и отвезли в безлюдное место, где продолжили жестоко избивать, а затем за пределами города утопили в реке Рубахина", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, с применением насилия), п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Подозреваемые задержаны, некоторые из них дали признательные показания. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.