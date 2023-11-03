3 ноября, 12:34

Дело о пропаганде ЛГБТ среди подростков возбудили после печати комиксов "Голубь Геннадий"

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, автор также "направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы возбудили дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних после публикации книги комиксов "Голубь Геннадий". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"В связи с публикацией книги комиксов "Голубь Геннадий" возбуждено дело об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних)", - сказал собеседник агентства, отметив, что дело возбудило Главное управление МВД по Москве.

Проводится лингвистическая экспертиза, устанавливаются причастные к размещению книги комиксов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подтвердил информацию и отметил, что дело возбуждено после его обращения в МВД. "Изданная холдингом "Эксмо", она открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку 12+. Вдвойне возмутительно, что автор комиксов находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. На своей странице в соцсетях он уже экипировал "Голубя Геннадия" в украинскую военную форму. Но "Эксмо" это, похоже, ничуть не смущает", - написал депутат в Telegram-канале. 

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