Ущерб от протестов в Махачкале оценили в сотни миллионов рублей

Для определения точной суммы ущерба назначили необходимые экспертизы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет установил личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых - активных участников массовых беспорядков. По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни млн рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следствие в рамках уголовного дела допросило десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта во время массовых беспорядков, а также анализирует данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

В СК напомнили, что законодательство РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и погромами. Для организаторов подобных действий сроки лишения свободы - до 15 лет.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы из-за рубежа.