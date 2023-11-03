Экс-депутата Госсовета Татарстана осудили на один год условно за хранение наркотиков

Рустем Хасанов признал вину

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Московский районный суд Казани признал виновным бывшего депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова по делу о хранении наркотиков. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Хасанова Рустема Ринатовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотиков) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Наказание считать условным с испытательным сроком один год", - огласила судья.

По ходатайству Хасанова и его защитника дело рассматривалось в особом порядке. "Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", - сказал Хасанов в зале суда.

Кроме того, в прениях адвокат просил суд прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа либо освободить Хасанова от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Он отметил, что после совершения преступления Хасанов добровольно явился с повинной и активно способствовал расследованию преступления. "Ранее, до совершения преступления, Хасанов являлся руководителем благотворительного фонда "День добрых дел", а в настоящий момент является его активным волонтерном", - добавил защитник.

Ранее пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану сообщала о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения наркотических средств в отношении депутата Государственного совета Татарстана. По версии следствия, 17 сентября 2023 года на улице Беломорской Казани подозреваемого, у которого при себе находился полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства, остановили сотрудники полиции. Мужчина выбросил пакет на дорогу, в дальнейшем его изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Государственный совет Татарстана 19 октября досрочно прекратил полномочия Хасанова. Решение приняли на 48-м заседании парламента, депутаты поддержали его единогласно.