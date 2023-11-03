Во Франции число пострадавших в результате урагана "Киаран" выросло до 47

Ущерб от стихии оценивается почти в €500 млн

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Число французов, получивших травмы при ударе урагана "Киаран", выросло до 47. Об этом заявила премьер-министр республики Элизабет Борн в эфире телеканала BFMTV.

"В результате урагана два человека погибли, еще 47 получили травмы, - сказала Борн. - Прежде всего я выражаю поддержку всем пострадавшим и семьям погибших".

Ранее сообщалось о том, что в результате разгула стихии травмы получили 16 человек.

Как указала спасательная служба Франции, ее бригады совершили более 10 тыс. выездов для ликвидации последствий урагана.

Ураган "Киаран", обрушившийся на Францию в ночь на четверг, стал самым разрушительным ураганом за последнюю четверть века, говорится в коммюнике представителей французских электросетей.

Порывы ветра достигали 55 м/с в Нормандии и Бретани. Высота волн превышала 20 м. Из-за разбушевавшейся стихии власти эвакуировали 1,3 тыс. человек. В регионе О-де-Франс было полностью прервано движение скоростных поездов. В Париже и ряде коммун на западе страны были введены запреты на посещение парков. Ущерб в настоящий момент оценивается почти в €500 млн.