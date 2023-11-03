3 ноября, 12:33

В Вологодской области перевернулась лодка с двумя мужчинами

Ведутся поиски одного из них

ВОЛОГДА, 3 ноября. /ТАСС/. Моторная лодка с двумя мужчинами перевернулась на реке Сухона в Вологодской области, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания по факту происшествия с моторной лодкой на реке Сухона в Тотемском районе Вологодской области. По предварительным данным, 3 ноября 2023 года около 1:00 в районе Тотьмы Вологодской области перевернулась лодка с двумя мужчинами  на борту. Один спасен, поиски второго продолжаются", - говорится в сообщении. 

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