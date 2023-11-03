В Тоскане ввели режим ЧС

Область пострадала от сильных ливней

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Совет министров Италии на заседании в пятницу одобрил введение режима ЧС в Тоскане, пострадавшей от сильных ливней и наводнений. Об этом сообщил губернатор области Эудженио Джани.

"После объявления режима ЧС на уровне региона Совет министров также одобрил на уровне государства введение чрезвычайного положения в Тоскане", - написал он в своем Telegram-канале. Чрезвычайное положение предусматривает выделение средств на меры по преодолению последствий разгула стихии.

Жертвами непогоды в Тоскане стали как минимум пять человек. По данным властей, около 40 тыс. человек в области остались без света. В ряде населенных пунктов подтопило больницы и заблокировало дороги, нарушено железнодорожное сообщение. На распространяемых в СМИ и соцсетях фотографиях и видеозаписях видно, что потоки воды на улицах уносят автомобили. Итальянские вооруженные силы работают над доставкой помощи в районы, пострадавшие от непогоды.

Ураган "Киаран", уже приведший к ущербу на севере Италии, смещается к югу, в связи с чем почти на всей территории Италии действуют разные уровни метеоопасности. В Тоскане, а также в Венето был объявлен наивысший, красный уровень предупреждения в связи с непогодой. В наибольшей степени наводнения, вызванные проливными дождями, затронули отдельные части Тосканы, район города Прато, а также зоны под Ливорно. В ряде районов из берегов вышли реки. Власти десятков городов объявили о закрытии школ.

Прервано паромное сообщение между Сардинией и Корсикой, закрыты школы в Неаполе, нарушено движение поездов в столичной области Лацио. Департамент гражданской защиты Рима рекомендовал гражданам соблюдать осторожность на дорогах при вождении и по возможности избегать пребывания на открытом воздухе.