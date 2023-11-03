С территории аэропорта Барнаула вывезли лося

Его нахождение рядом со взлетно-посадочными полосами было опасно для самого животного и осуществления полетов

БАРНАУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Лося, находившегося вдоль взлетно-посадочных полос аэропорта Барнаула и представлявшего опасность для полетов, доставили в естественную среду обитания. Об этом сообщается в Telegram-канале Барнаульского зоопарка.

"Нахождение лося вблизи взлетно-посадочных полос было опасно и для животного, и для аэропорта", - сообщили в зоопарке.

Ветеринарный врач зоопарка Сергей Парфенов обездвижил зверя с помощью наркоза. После этого лося доставили за пределы города в безопасное место, провели осмотр и отпустили на волю.