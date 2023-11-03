В КЧР на сообщившего о минировании лицея и общежития первокурсника возбудили два дела

По данным полиции, звонки он совершил, чтобы сорвать занятия

ТАСС, 3 ноября. Уголовные дела возбудили в Карачаево-Черкесской Республике в отношении студента первого курса, сообщившего об угрозах взрыва в лицее и общежитии с целью срыва занятий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике во взаимодействии с коллегами из регионального ФСБ в результате оперативно-разыскных мероприятий установили личность гражданина, причастного к двум ложным сообщениям об угрозе", - говорится в сообщении.

25 и 26 октября 2023 года на абонентский номер преподавателя профессионального лицея №4 в Черкесске были направлены сообщения, содержащие сведения о минировании учебного заведения и общежития. Сотрудники полиции во взаимодействии с другими экстренными службами выехали на места и проверили информацию, которая не подтвердилась.

Оперативники выяснили, что оба сообщения написал 16-летний учащийся первого курса указанного образовательного учреждения. Молодого человека задержали и доставили в ОМВД, где во время допроса в присутствии законных представителей он дал признательные показания. Подозреваемый пояснил, что звонки он совершил с целью срыва занятий.

По обоим фактам возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Санкцией статьи предусмотрено наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.