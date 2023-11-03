В отношении блогера Аяза Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничестве

Он продавал курсы, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следователи МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера Аяза Шабутдинова, который продавал курсы, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес", - сказала она.

По словам Волк, в настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы. "Следователем следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ", - добавила представитель ведомства. Санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Силовики провели в квартире блогера обыски. Как видно на кадрах, предоставленных ТАСС в пресс-центре МВД России, подозреваемого предупреждают о том, что они будут проводиться в присутствии понятых. Также на кадрах видно, как силовики вскрывают сейф, откуда достают несколько пачек пятитысячных купюр, а также карточку, где написана памятка клиенту.

Задержание проводили оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЦАО столичного ГУ МВД России и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.

Всего в социальных сетях у блогера 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.