3 ноября, 13:18

В Ростовской области 10-летняя девочка выстрелила в брата из винтовки

Мальчика госпитализировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. В Ростовской области полиция проводит проверку после того, как 10-летняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в брата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В дежурную часть отдела МВД России по Усть-Донецкому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним поступил 12-летний подросток с телесными повреждениями. Предварительно установлено, что несовершеннолетний находился дома со своими братом и сестрой. В одной из комнат они заметили пневматическую винтовку, после чего взяли ее, чтобы поиграть. В результате неосторожного обращения с оружием 10-летняя девочка выстрелила в область головы своему брату", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося и определена степень тяжести вреда здоровью. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. 

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