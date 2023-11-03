Осужденные за торговлю детьми от суррогатных матерей получили 72,5 млн рублей дохода

При этом использовались поддельные документы, с помощью которых дети впоследствии перемещались за границу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Директор ООО "Европейский центр суррогатного материнства" Владислав Мельников и его сообщники, осужденные за торговлю детьми, извлекли преступный доход от своей деятельности на сумму 72,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В суде установлено, что с 2011 по 2020 год указанные лица в составе организованной группы совершили куплю-продажу 24 новорожденных, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, за вознаграждение в общей сумме свыше 72,5 млн рублей. При этом использовались поддельные документы, с помощью которых дети впоследствии перемещались за границу", - сказали в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы приговорил к срокам заключения от 4 лет до 19,5 года колонии врачей-акушеров и суррогатных матерей по делу о торговле новорожденными детьми. Самый большой срок получил Мельников. Врачам Тарасу Ашиткову, Юлиане Ивановой, Лилии Панаиоти назначили от 16 лет до 17,5 года колонии. Суррогатным матерям Лилии Валеевой и Татьяне Блиновой дали - 10,5 года и 4 года колонии общего режима соответственно.

Как рассказали в Генпрокуратуре, Мельников причастен к купле-продаже 24 детей, Валеева - 8 детей, Ашитков и Иванова - 7 детей, Панаиоти - 5 детей, Блинова - 1 ребенка.

Ашитков - уролог частной клиники NGC, Иванова и Панаиоти - врачи-акушеры, которые оказывали в Москве услуги экстракорпорального оплодотворения, Блинова и Валеева - суррогатные матери. Основной фигурант дела, которым является Константин Свитнев, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск суррогатная мать Ирина Когут.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позже в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Позднее часть статьи 127.1 была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ. Правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, это были дети суррогатных матерей, которые родили их в том числе для граждан Китая.