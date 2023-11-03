Суд в Уфе арестовал директора "Башкиравтодора" по делу о мошенничестве в крупном размере

Его заместителю также предъявили обвинение

УФА, 3 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде ареста генеральному директору АО "Башкиравтодор" Ильдару Юланову после предъявления обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Башкирии Евгений Каневский.

"Советский районный суд избрал Юланову меру пресечения в виде ареста", - сообщил Каневский.

В четверг Юланову, директору и заместителю ООО "КИВИ" было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они в сговоре подделали накладные об исполнении работ по перевозке стройматериалов при реконструкции дороги, в результате оплаты по этим документам причинен ущерб на сумму более 91 млн рублей.

При обыске у обвиняемых изъяты документы, технические устройства, ценные предметы, наличные денежные средства на сумму более 4,5 млн рублей, два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 часов дорогостоящих брендов.