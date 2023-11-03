Прокуратура начала проверку после отсыпки грунта в Москву-реку

Уполномоченными органами производится расчет вреда, причиненного окружающей природной среде, в том числе водным биологическим ресурсам

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Столичная природоохранная прокуратура проводит проверку после незаконной отсыпки грунта в акваторию Москвы-реки в районе Кожуховского затона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку по факту незаконной засыпки Москвы-реки в районе Кожуховского затона. <...> Уполномоченными органами производится расчет вреда, причиненного окружающей природной среде, в том числе водным биологическим ресурсам", - говорится в сообщении.

По данным столичной прокуратуры, одна из коммерческих подрядных организаций проводила работы по демонтажу и удалению затонувшего судна. Во время этих работ организация без согласования уполномоченных органов осуществила отсыпку грунта в акватории.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время незаконные работы приостановлены.