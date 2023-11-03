В Липецке более 100 многоквартирных домов остались без холодной воды из-за ремонта

Для жителей организовали подвоз воды

ТАСС, 3 ноября. Жители более 100 многоквартирных домов и еще проживающие на 13 улицах частного сектора в Липецке остались без холодной воды из-за внепланового ремонта на сетях, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" пресс-служба компании "Росводоканал Липецк".

"В связи с необходимостью проведения ремонтных работ РВК-Липецк временно ограничил подачу холодной воды потребителям", - говорится в сообщении.

По данным компании, воды нет в более 100 многоквартирных домах на 18 улицах, в том числе Плеханова, Интернациональная, Гагарина, Студеновская, Шкатова, Орловская, Горняцкая, 4-й Пятилетки, Кротевича, 30 лет Октября, Гайдара, Желябова и других, а также в частном секторе на 13 улицах, среди которых Пионерская, Антипова, Короленко, Орловская и так далее. Как уточняется в сообщении, организован подвоз воды по адресу улица Интернациональная, 22.

Как уточнила в своем Telegram-канале администрация Липецка, произошло внеплановое отключение воды, после окончания ремонтных работ возможно повышение мутности холодной воды.