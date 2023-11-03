В Омске суд арестовал двух подрядчиков, подозреваемых в хищениях при строительстве школы

По версии следствия, на счета третьих лиц перевели 58,5 млн рублей в счет оплаты за фактически невыполненные работы

ОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Руководителей двух компаний-подрядчиков, которых подозревают в хищении 58,5 млн рублей при строительстве школы в Исилькуле Омской области, арестовали по решению суда на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.

"Куйбышевский суд Омска по ходатайству следствия заключил на два месяца под стражу руководителей подрядных строительных организаций, подозреваемых в хищение 58,5 млн рублей из бюджета Омской области", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщил о возбуждении уголовного дело по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий в отношении должностных лиц этих компаний, а также Министерства строительства Омской области и бюджетного учреждения "Омскоблстройзаказчик". Полученные 381 млн рублей аванса полностью израсходовали, на счета третьих лиц перевели 58,5 млн рублей в счет оплаты за фактически невыполненные работы.

Как отметили в прокуратуре, при этом строительная готовность школы не превышает 39%, работы ведутся с отставанием от графика. Это повлекло увеличение стоимости строительства более чем на 64%.

В декабре 2022 года заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин внес представление Александру Буркову, занимавшему на тот момент пост губернатора Омской области, за срывы сроков строительства восьми школ и детских садов по нацпроектам.