Главу ульяновской агрофирмы приговорили к 4 годам колонии за мошенничество

Сумма ущерба предприятию превысила 209 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Ульяновска приговорил руководителя местной агрофирмы к четырем годам колонии общего режима по статье о мошенничестве, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ФСБ по региону.

По информации Ленинского районного суда, речь идет о Геннадии Соловьеве. Предприниматель возглавлял агрофирму "Лаишевские овощи".

"Приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска фигурант признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

В отношении директора агрофирмы ранее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По информации УФСБ по региону, мужчина в 2016-2017 годах получил в аренду государственные сельскохозяйственные земли площадью 1,7 га для реализации инвестиционного проекта. Отмечается, что к созданию объекта агрофирма не приступила, необходимые условия проекта не выполнила, а также предоставила в органы власти фиктивные отчеты. Директор агрофирмы в 2020 году получил земли в собственность без проведения торгов за 20% от кадастровой стоимости с последующим разделением на выделенные участки (от 8 до 10 соток). После этого земли запустили в коммерческую продажу под индивидуальную жилую застройку для строительства коттеджного поселка. Согласно материалам УФСБ, бюджету Ульяновской области нанесли ущерб в размере более 209 млн рублей.

Директор агрофирмы в суде не признал вину. Его защита настаивала на полном оправдании предпринимателя.