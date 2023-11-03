В Белоруссии арестовали иностранца за контрабанду 154 кг гашиша

По версии белорусской генпрокуратуры, 44-летний мужчина пытался провести из Литвы наркотики в кабине грузовика

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Иностранный гражданин арестован в Белоруссии по обвинению в незаконном ввозе в страну 154 кг гашиша в оборудованном в грузовом автомобиле тайнике. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"Гродненский транспортный прокурор санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего иностранного гражданина. Ему инкриминировано незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Республики Беларусь наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.

По материалам дела обвиняемый на территории Литвы поместил в заводские полости кабины грузового автомобиля и технологические ниши полуприцепа 231 брикет спрессованного смолистого вещества растительного происхождения общим весом 154 кг. В октябре нынешнего года обвиняемый был задержан сотрудниками Гродненской региональной таможни в республиканском пункте таможенного оформления "Котловка" при въезде из Литвы.

"Согласно заключению эксперта, обнаруженное вещество является опасным наркотическим средством - гашишем", - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что по данному факту Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.