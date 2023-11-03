Главу поселения на Кубани осудили на 2,5 года за вырубку деревьев на 20 млн рублей

На имущество чиновника и его соучастницы также наложили арест для возмещения ущерба

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Лабинский районный суд в Краснодарском крае признал виновным главу Лучевого сельского поселения и директора муниципального унитарного предприятия в незаконной вырубке деревьев с ущербом, превышающим 20 млн рублей, также чиновника признали виновным в мошенничестве. Ему назначили 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

"Лабинский районный суд Краснодарского края вынес приговор в отношении главы Лучевого сельского поселения и подчиненной ему директора муниципального унитарного предприятия. Они осуждены по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием служебного положения). Также глава осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Суд назначил главе два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а его соучастнице - два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении.

На их имущество наложили арест для возмещения ущерба, который превышает 20 млн рублей, для возмещения причиненного ущерба заявлен гражданский иск.

Уголовное дело расследовалось в управлении СК РФ по Краснодарскому краю по материалам краевого управления ФСБ России. Следователями установлено, что в 2021 году глава поселения вступил в сговор со своей подчиненной - директором муниципального предприятия, были незаконно вырублены 383 дерева, древесину вывезли и продали. Вырубили деревья сотрудники муниципального предприятия, использовалась техника, стоящая на его балансе. Ущерб превысил 20 млн рублей.

Также глава поселения фиктивно трудоустроил в администрацию водителя, на его имя начислялась заработная плата, которую глава поселения похитил. Сумма ущерба составляет еще более 700 тыс. рублей.