Лесные пожары прекратились в России впервые с 16 марта

В Краснодарском и Приморском краях потушили пять возгораний на площади 119 га

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ни одного лесного пожара не зафиксировали в России впервые с 16 марта, пожароопасный сезон подходит к концу. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"Впервые с 16 марта на настоящий момент на всей территории России нет ни одного действующего лесного пожара. В лесах страны продолжается наземное патрулирование и авиамониторинг текущей лесопожарной обстановки. Пожароопасный сезон 2023 года подходит к концу", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее лесопожарные службы потушили в Краснодарском и Приморском краях пять лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 119 га.

Пожароопасный сезон открыт в 24 регионах, а особый противопожарный режим установлен в Московской области, Астраханской области, ЕАО, Краснодарском крае, Крыму, Приморском и Хабаровском краях.