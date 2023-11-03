3 ноября, 14:52
Лесные пожары в России

Лесные пожары прекратились в России впервые с 16 марта

В Краснодарском и Приморском краях потушили пять возгораний на площади 119 га

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ни одного лесного пожара не зафиксировали в России впервые с 16 марта, пожароопасный сезон подходит к концу. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

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"Впервые с 16 марта на настоящий момент на всей территории России нет ни одного действующего лесного пожара. В лесах страны продолжается наземное патрулирование и авиамониторинг текущей лесопожарной обстановки. Пожароопасный сезон 2023 года подходит к концу", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее лесопожарные службы потушили в Краснодарском и Приморском краях пять лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 119 га.

Пожароопасный сезон открыт в 24 регионах, а особый противопожарный режим установлен в Московской области, Астраханской области, ЕАО, Краснодарском крае, Крыму, Приморском и Хабаровском краях.

  

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РоссияЛесные пожары в России
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