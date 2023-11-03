В Чувашии на жителя Ленобласти возбудили дело за покушение на сбыт 15 кг гашиша

Фигуранта арестовали

ЧЕБОКСАРЫ, 3 ноября. /ТАСС/. В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, в салоне машины которого обнаружили 15 кг гашиша. Об этом говорится в сообщении, распространенном МВД по Чувашии.

По информации полиции, фигурантом уголовного дела стал 54-летний житель Ленинградской области.

"В специально оборудованном тайнике в салоне транспортного средства полицейские изъяли 15 кг гашиша. Следствием ОМВД России по Чебоксарскому району возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30; ч. 5 ст. 228.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали на федеральной трассе М-7 в Чебоксарском округе. "Водитель сначала отрицал наличие запрещенных веществ в автомобиле, но перед началом следственных действий признался, что перевозит наркотики", - подчеркивают в полиции.

Следствие устанавливает цели подозреваемого и конечный пункт его поездки. Мужчина находится под арестом.