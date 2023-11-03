Виновника ДТП с гибелью троих детей под Мурманском осудили на 10 лет колонии

Осужденный находился за рулем в состоянии наркотического опьянения

МУРМАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Водителя автомобиля, который в конце декабря 2022 года выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, допустив гибель трех детей, осудили на 10 лет колонии общего режима. Суд установил, что подсудимый находился за рулем в состоянии наркотического опьянения и не сумел правильно оценить дорожную обстановку, сообщили в Полярнозоринском районном суде Мурманской области, где слушалось дело.

"Подсудимый, житель Санкт-Петербурга, признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения. Его осудили на 10 лет колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на три года", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что подсудимый находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Он неправильно оценил дорожную обстановку, допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком-автопоездом. В салоне автомобиля мужчина перевозил трех детей, которые от полученных травм погибли.

ДТП произошло 30 декабря 2022 года на участке федеральной трассы "Кола" в Мурманской области. В январе 2023 года виновника ДТП задержали и избрали мерой пресечения запрет определенных действий. После приговора осужденного взяли под стражу в зале суда.