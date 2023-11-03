3 ноября, 15:40

Бизнесмена Рубена Татуляна объявили в розыск по уголовной статье

"Известия" ранее сообщали, что правоохранители провели обыск у бизнесмена в Сочи по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск бизнесмена Рубена Татуляна. Это следует из базы розыска ведомства.

"Татулян Рубен Альбертович разыскивается по статье УК", - указывается в базе. По какой именно статье его разыскивают, там не говорится. В карточке указано, что разыскиваемый имеет дипломатический паспорт, который был выдан в Абхазии в 2020 году.

Ранее "Известия" сообщали, что правоохранители провели обыск у Татуляна в Сочи по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Отмечалось, что бизнесмена подозревают в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилищных комплексов в Сочи. По данным издания, он в настоящее время находится за пределами РФ.

В 2017 году Татулян подпал под санкции США. Кроме того, ограничительные меры распространяются на принадлежащие ему или контролирующиеся им отель "Весна", находящийся в Сочи, и ООО "Новый век медиа", которое зарегистрировано в Москве. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация