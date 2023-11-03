3 ноября, 15:44
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли села Успеновка и Локоть Курской области

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

ТАСС, 3 ноября. Вооруженные силы Украины обстреляли село Успеновка в Кореневском районе и село Локоть в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены окна, обшивка жилого помещения и забор в трех домовладениях. Всем окажем помощь в ремонте", - написал он.

Старовойт добавил, что ранее 3 ноября ВСУ также обстреляли село Локоть, зафиксировано шесть прилетов. Никто из местных жителей не пострадал, в одном из домовладений повреждена хозяйственная постройка. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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