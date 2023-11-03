Бугаев рассчитывает на прекращение дела о наркотиках

Экс-футболист сборной России намерен обжаловать меру пресечения

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, намерен обжаловать в апелляционном порядке избранную в отношении него меру пресечения в виде ареста, а также рассчитывает на прекращение уголовного преследования. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Екатерина Макличенко.

"Человеку "сунули" в руки сверток с наркотиком и сказали стоять ровно. Планируем [подать апелляционную жалобу на избранную меру пресечения], у нас есть трое суток на это, сегодня получили постановление судебное на руки. Возможно, до того момента, как дело уйдет в суд апелляционной инстанции и будет назначено заседание суда, мы уже получим доказательства нашей позиции - это видеозаписи, детализации и опрос сотрудников ППС, которые изначально и были на месте. Может быть, тогда на запросы, на ходатайства наши придут ответы", - сказала Макличенко.

Она добавила, что сторона защиты рассчитывает, что расследование будет проходить беспрестанно и не ангажировано. По ее словам, на этапе предварительного следствия ее доверитель рассчитывает добиться замены содержания под стражей на домашний арест или иные формы процессуального принуждения. Позиция защиты строится на том, чтобы собрать необходимые доказательства отсутствия самого события преступления и непричастности Бугаева к эпизоду, который ему вменяют. "Сейчас нам нужно собрать достаточно доказательной базы для того, чтобы просить следователя прекратить преследование", - резюмировала собеседница агентства.

1 ноября в ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам сообщали о возбуждении уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении 42-летнего жителя Москвы, у которого изъяли около 0,5 кг производного N-метилэфедрона. Уточнялось, что сверток с порошкообразным веществом нашли в кармане его верхней одежды, провели экспертизу. По предварительной версии, мужчина временно проживает у родственников в Сочи, наркотическое вещество он забрал из тайника, планировал транспортировать его в Сочи и сбывать там. Подозреваемого задержали в административном порядке.

Также 28 октября Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неподчинение законному распоряжению и требованию сотрудника считается воспрепятствованием исполнению его служебных обязанностей), возбужденное в отношении Бугаева. Уточнялось, что он оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В судебном заседании Бугаев не отрицал, что пытался скрыться от полицейских. Суд признал его виновным, назначив семь суток административного ареста.

Днем 3 ноября Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста бывшему футболисту Бугаеву, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков, он будет находиться под стражей до 31 декабря.