Два сотрудника "Беларуськалия" пострадали в результате инцидента на шахте

Им оказывается медицинская помощь, сообщил Минздрав Белоруссии

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Два сотрудника одного из крупнейших мировых поставщиков удобрений ОАО "Беларуськалий" получили травмы в результате инцидента на шахте в Минской области. Об этом сообщил Минздрав Белоруссии.

"Двум пострадавшим работникам ОАО "Беларуськалий" в Солигорске, которых уже извлекли из шахты, оказывается медицинская помощь. На данный момент один пострадавший уже госпитализирован, предварительно врачи диагностировали у него повреждение позвоночника. Второй пострадавший - более тяжелый, он сейчас также доставляется в Солигорскую центральную районную больницу. У него, по предварительной информации, перелом позвоночника и конечностей", - говорится в сообщении.

По данным МЧС Белоруссии, "в результате инцидента на территории Второго рудоуправления ОАО "Беларуськалий" в Солигорском районе Минской области застряла транспортная кабина", в которой находились пять работников предприятия.