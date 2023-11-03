3 ноября, 17:14
Военная операция на Украине

Один из пострадавших при обстреле Шебекина в Белгородской области находится в реанимации

Второго пострадавшего перевели в травматологию

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Один из пострадавших во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Шебекина в Белгородской области находится в реанимации. Об этом сообщила журналистам главный врач городской больницы №2 Белгорода Ольга Мевша.

"К нам поступили два пациента после обстрела - 1980 и 1995 годов рождения. Первый пациент - с повреждением артерии левой нижней конечности, с переломом костей левой голени. Ему произведена высокотехнологичная операция - аутовенозная пластика, а также наложен аппарат внешней фиксации. В настоящее время операция завершена, пациент находится в отделении реанимации. Его состояние средней степени тяжести. Второй пациент - с множественными осколочными ранениями левой нижней конечности. Ему также проведено оперативное лечение, удалены инородные тела из левой стопы", - сказала главврач.

По ее словам, состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, он находится в отделение травматологии. Третьему пострадавшему, как ранее сообщал губернатор Вячеслав Гладков, госпитализация не потребовалась - рану обработали на месте.

ВСУ 3 ноября обстреляли Шебекино, один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия. Повреждение получило одно из технических помещений. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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