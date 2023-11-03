На границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой 6,0

Эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от города Джумла

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано на границе Индии и Непала. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тыс. человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тыс. человек . Очаг залегал на глубине 35 км.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, в столице Индии, Нью-Дели, тряслись здания.

Геологическая служба США, в свою очередь, оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.