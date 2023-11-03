В Пермском крае после взрыва газа пострадали два человека

По предварительным данным МЧС, ЧП произошло из-за разгерметизации газового баллона в одной из квартир

ТАСС, 3 ноября. Взрыв газа произошел в Верещагино Пермского края, в результате пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГУ МЧС по региону.

"В результате происшествия погибших нет. К сожалению, пострадали два человека", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о взрыве в двухквартирном жилом доме поступило 3 ноября в 20:20 (18:20 мск). Предварительно установлено, что в одной из квартир в результате разгерметизации газового баллона произошел взрыв бытового газа без последующего горения. В результате в жилом доме повреждены стены и кровля.