В Ростовской области в ДТП погибли три человека

В аварии также пострадал ребенок

ТАСС, 3 ноября. Три человека, в том числе подросток, погибли при столкновении двух автомобилей на дороге Дубовское - Заветное в Ростовской области. Кроме того, один ребенок пострадал, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель Daewoo Matiz 1986 года рождения, пассажир Daewoo Matiz, несовершеннолетний 2010 года рождения. Водитель автомобиля Lada Priora 1993 года рождения скончался в медицинском учреждении. Получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение пассажир автомобиля Daewoo Matiz, несовершеннолетний 2016 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за водителя автомобиля Lada Priora, который выехал на полосу встречного движения. Как уточнили в ведомстве, ребенок выжил благодаря тому, что находился в детском удерживающем устройстве.