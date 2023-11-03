Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве

Как сообщил адвокат блогера Никита Апаликов, его подзащитного задержали до суда по мере пресечения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Блогер Аяз Шабутдинов стал обвиняемым по делу о мошенничестве, его задержали до решения суда по мере пресечения. Об этом ТАСС сообщил адвокат блогера Никита Апаликов.

"Моему подзащитному предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ (мошенничество), он задержан до избрания судом меры пресечения. Заседание по этому вопросу пройдет завтра (4 ноября) в Таганском суде Москвы, примерно в 12:00", - сказал защитник.

Как рассказал защитник, уголовное дело в отношении его подзащитного возбуждено по заявлениям семи учеников Шабутдинова, которые обучались по его программе с 2019 по 2023 год. "Из 30 тыс. всех учеников только семеро оказались недовольны обучением и посчитали возможным, что таким способом можно вернуть деньги. Это исходя из тех материалов дела, которые нам были представлены следствием",- отметил Апаликов. По его словам, ущерб по делу незначительный. "Он несоизмеримо мал по сравнению с тем обвинением и той тяжестью преступления, которое вменяют Шабутдинову в вину. Поэтому я рекомендовал ему не признавать вину", - заключил адвокат, отказавшись тем не менее назвать сумму ущерба.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Следователи МВД возбудили в отношении Шабутдинова уголовное дело о мошенничестве. Силовики провели в квартире блогера обыски, где обнаружили пачки с деньгами.

Всего в социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.