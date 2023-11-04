3 ноября, 21:45

В Непале в результате землетрясения погибли минимум 24 человека

AP Photo/ Dil Bahadur Singh, архив
© AP Photo/ Dil Bahadur Singh, архив

Как уточняет агентство Reuters, насчитывается несколько десятков пострадавших

ТАСС, 4 ноября. По меньшей мере 24 человека погибли в результате произошедшего землетрясения в Непале. Об этом сообщил телеканал India Today.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника передает, что еще десятки человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тыс. человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, в столице Индии, Нью-Дели, тряслись здания.

Геологическая служба США, в свою очередь, оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4. 

Теги:
ИндияНепал
© Информационное агентство ТАСС
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