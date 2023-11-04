Ученица блогера Шабутдинова пыталась взыскать с него более 1 млрд руб. через суд

Истец требовала компенсацию за причиненный вред здоровью и моральный ущерб

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Одна из бывших учениц блогера Аяза Шабутдинова до возбуждения в отношении него уголовного дела о крупном мошенничестве требовала взыскать с бизнес-тренера более чем 1 млрд рублей, мотивируя в исковом заявлении такую сумму причиненным ее здоровью вредом и моральным ущербом. Как следует из искового заявления, с текстом которого ознакомился корреспондент ТАСС, оно было возвращено истцу Мосгорсудом для дальнейшего рассмотрения в одном из районных судов Москвы.

"Захарова Т. М. обратилась в Московский городской суд с данным исковым заявлением, в котором просит взыскать с Шабутдинова А. Р. компенсацию за вред, причиненный ее здоровью, моральный урон, долг - всего в сумме 1 051 000 000 рублей. Поскольку исковое заявление Захаровой Т. М. не относится к подсудности Московского городского суда, оно не может быть принято к производству суда и подлежит возвращению истцу", - говорится в документе.

По данным Мосгорсуда, этот иск должен предъявляться в столичный районный суд по месту нахождения организации, работу которой на тот момент осуществлял Шабутдинов, или по месту жительства ответчика. Мосгорсуд как суд города федерального значения, рассматривающий в качестве суда первой инстанции гражданские дела, связанные с государственной тайной и с защитой авторских и смежных прав, исковые требования Захаровой к Шабутдинову оставил без рассмотрения. Таким образом Захарова не смогла оспорить в суде нанесенный ей бизнес-тренером ущерб, который она оценила в 1 млрд рублей.

Кроме того, Октябрьский районный суд Ижевска Удмуртской Республики также до возбуждения уголовного дела в отношении Шабутдинова рассматривал исковые требования к нему от одного из удмуртских бизнесменов, который, как следует из документов, просил взыскать солидарно с него и компании ООО "Кофе лайк" задолженность по договору займа в размере 165 тыс. рублей, проценты за пользование займом в сумме около 80 тыс. рублей, неустойку в размере почти 35 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Он также не смог убедить суд в заявленных им к блогеру требованиях, так как все договоренности между ними не были документально оформлены и заключались в устно.

Об уголовном деле

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Следователи МВД возбудили в отношении Шабутдинова уголовное дело о мошенничестве и предъявили ему обвинение. Силовики провели в его квартире обыски, где обнаружили пачки с деньгами. В субботу следствие планирует обратиться в Таганский суд Москвы с ходатайством об избрании Шабутдинову меры пресечения.

Как рассказал ТАСС адвокат обвиняемого Никита Апаликов, уголовное дело в отношении его подзащитного возбуждено по заявлениям семи учеников Шабутдинова, которые обучались по его программе с 2019 по 2023 годы. По словам защитника, из 30 тыс. всех учеников бизнес-тренера только 7 оказались недовольны курсом, решив вернуть деньги путем обращения в правоохранительные органы. Ущерб потерпевшим защитник назвал незначительным, отказавшись при этом назвать сумму, вменяемую следствием блогеру. Поэтому юрист рекомендовал ему не признавать вину.

Всего в социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.