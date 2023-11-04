4 ноября, 02:53

Число погибших в результате землетрясения в Непале выросло до 128

AP Photo/ Niranjan Shrestha, архив
© AP Photo/ Niranjan Shrestha, архив

Агентство AFP сообщает, что еще не менее 100 человек пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 128 человек погибли в результате произошедшего землетрясения в Непале. Как сообщает газета Mint, официальные лица ожидают, что число жертв, вероятно, вырастет, поскольку связь со многими горными районами была нарушена.

Представитель полиции заявил агентству AFP, что еще не менее 100 человек пострадали. Ранее сообщалось о 69 погибших.

Землетрясение произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тыс. человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Подземные толчки ощущались и в столице Индии - Нью-Дели.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4. 

Теги:
ИндияНепал
© Информационное агентство ТАСС
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