Сайты выставки-форума "Россия" подверглись массированной хакерской атаке

Их совершили с территории Украины и западных стран, сообщили в пресс-службе дирекции выставки

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сайты международной выставки-форума "Россия" подверглись массированной хакерской атаке с территории Украины и западных стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дирекции выставки, поступившем в ТАСС.

"Сайты международной выставки-форума "Россия", которая открывается сегодня на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке емкостью не менее 0,5 Tb/s, - говорится в тексте. - Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран".

Пресс-служба уточнила, что в результате "злоумышленникам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru".

"Эта атака подчеркивает грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки "Россия" на ВДНХ, которое не дает покоя недоброжелателям из недружественных стран. Своими неуклюжими шагами они лишь подтверждают ее международный статус", - отметили в пресс-службе, заверив, что "попытки таким вздорным способом помешать гражданам узнать о достижениях своей страны обречены на провал".

Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики.