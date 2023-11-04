Следствие потребовало ареста Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве

Вину он не признал

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Следователи МВД будут требовать ареста бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"32-летний блогер и бизнес-тренер Шабутдинов задержан в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в прокуратуре.

В пресс-службе отметили, что "обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц (в том числе ООО "Лайк центр"), расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности". По версии обвинения, блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. "Убежденные в высокой результативности образовательных программ, восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Следователи МВД возбудили в отношении него уголовное дело о мошенничестве. Силовики провели обыски в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами.

В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.