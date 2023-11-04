4 ноября, 07:41

Самолет рейса Владивосток - Чита вернули из зоны вылета из-за технической неисправности

На борту находились 92 пассажира, которые в настоящее время заселяются в гостиниц

ТАСС, 4 ноября. Техническая неисправность выявлена у пассажирского самолета авиакомпании "Якутия", готовившегося вылететь из Владивостока в Читу. Об этом сообщается в телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"4 ноября в международном аэропорту Владивосток рейс 562 Владивосток - Чита авиакомпании "Якутия" возвращен из зоны вылета по причине технической неисправности. На борту находились 92 пассажира, которые в настоящее время заселяются в гостиницу. Планируемое время вылета - 5 ноября", - говорится в сообщении.

Соблюдение прав пассажиров задержанного рейса находится под контролем Приморской транспортной прокуратуры. 

Теги:
Приморский крайЗабайкальский край
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