В Ленобласти произошел пожар на колокольне храмового ансамбля деревни Хотнежи

В результате произошло обрушение купола храма Покрова Пресвятой Богородицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Колокольня церкви Покрова Пресвятой Богородицы, входящая в церковный ансамбль деревни Хотнежи в Ленинградской области, загорелась утром 4 октября. Объект культурного наследия входит в федеральную программу Минкультуры РФ по консервации и реставрации, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Зампред правительства Ленобласти - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой оперативно выехал в Волосовский район - утром здесь загорелась колокольня церкви Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Хотнежа", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщили ТАСС, что в результате пожара произошло обрушение купола храма. Обстановка выгорела на площади 50 кв. м. Пострадавших в результате обрушения нет.

Как отметил Цой, работы по консервации храма начались в октябре 2023 года. Причины возгорания сейчас выясняются. На месте работают специалисты компании-подрядчика, которые осуществляли на объекте консервационные работы.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы является доминантой церковного архитектурного ансамбля, в который входят, помимо храма, дом священника, часть которого сейчас занимает почта, а также церковно-приходская школа и дом дьякона (последние два сгорели). Ансамбль храма расположен на левом берегу реки Лемовжи недалеко от места впадения в реку Лугу. Службы в храме продолжались до 1937 года, после чего храм был закрыт и не использовался.