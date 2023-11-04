4 ноября, 09:37

В Абхазии утонул 64-летний житель Татарстана

По словам сотрудников МЧС, мужчина купался далеко от берега при сильном волнении моря

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Житель Татарстана утонул в акватории Гагры в Абхазии, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии извлекли из моря в акватории Гагры тело утонувшего гражданина России Александра Олеговича Стасюка, 1959 года рождения, проживавшего в городе Альметьевске Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал о ЧП поступил спасателям в 08:20 мск. По словам сотрудников спасательного ведомства, погибший купался далеко от берега при сильном волнении моря. 

Теги:
АбхазияРоссияТатарстан
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