В Омске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух своих бабушек

Его взяли под стражу на 1 месяц 25 суток

ОМСК, 4 ноября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Омска заключил под стражу 23-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своих бабушки и прабабушки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании ранее не судимому 23-летнему жителю Омска, обвиняемому в убийстве своих родственниц - бабушки и прабабушки, меры пресечения в виде заключения под стражу. Основанием послужило то, что обвиняемый тщательно готовился к преступлению, пытался скрыть следы преступления и оказывал воздействие на свидетеля. Поэтому, находясь на свободе, он может скрыться от органов следствия и суда, а также воспрепятствовать расследованию и совершить другое преступление", - говорится в сообщении.

В следственном управлении ТАСС рассказали, что подробности совершения преступления и личность свидетеля не раскрывается в интересах следствия. По данным областной прокуратуры, мужчина заключен под стражу на 1 месяц 25 суток.

По версии следствия, 25 октября подозреваемый, который знал о денежных накоплениях 87-летней прабабушки, задушил женщину и ее 65-летнюю дочь - свою бабушку. После этого он похитил 500 тыс. рублей и потратил их на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки. Тела погибших обнаружила родственница, которая не могла до них дозвониться.

В опубликованном пресс-службой ГУ МВД по Омской области видео подозреваемый признает, что совершил убийство родственниц. Проведенная экспертиза вещественных доказательств подтвердила его причастность к преступлению.