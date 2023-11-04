В Рязани задержали подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов

Им оказался местный житель 1979 года рождения

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала в Рязани подозреваемого в убийстве начальника отделения местной службы судебных приставовt. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии "по подозрению в причастности к совершению данного преступления задержали жителя Рязани 1979 года рождения".

По словам Волк, мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. "Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего", - добавила Волк.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ранее сообщали, тело Калужского с огнестрельными ранениями было обнаружено в поселке Недостоево города Рязани. Следователи возбудили дело по статье 105 УК РФ (убийство).