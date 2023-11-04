Одного из соучастников по делу Шабутдинова объявили в розыск

Василий Алексеев скрылся от следствия

МОСКВА, 4 ноября./ТАСС/. Один из соучастников бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, скрылся от следствия и объявлен в розыск, передает корреспондент ТАСС из зала Таганского суда Москвы, где рассматривают вопрос об аресте блогера.

"Учитывая, что один из предполагаемых соучастников обвиняемого Шабутдинова, [Василий] Алексеев скрылся от следствия и объявлен в розыск, считаю меру пресечения в виде заключения под стражей Шабутдинову обоснованной", - заявил следователь МВД и предъявил судье постановление об объявлении Алексеева в розыск. Документ приобщили к материалам дела.

Блогеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признал. Уголовное дело в отношении него возбудили следователи МВД.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса, а также о проведении обысков в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами. В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.