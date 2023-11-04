4 ноября, 11:11,
обновлено 4 ноября, 11:27

Одного из соучастников по делу Шабутдинова объявили в розыск

Василий Алексеев скрылся от следствия

МОСКВА, 4 ноября./ТАСС/. Один из соучастников бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, скрылся от следствия и объявлен в розыск, передает корреспондент ТАСС из зала Таганского суда Москвы, где рассматривают вопрос об аресте блогера.

Читайте также
Адвокат заявил, что потерпевшие по делу Шабутдинова могут иметь интерес в расследованииОбщий ущерб от действий Шабутдинова оценили в 4 млн рублейВ МВД заявили о наличии у Шабутдинова гражданства Сент-Люсии и визы США

"Учитывая, что один из предполагаемых соучастников обвиняемого Шабутдинова, [Василий] Алексеев скрылся от следствия и объявлен в розыск, считаю меру пресечения в виде заключения под стражей Шабутдинову обоснованной", - заявил следователь МВД и предъявил судье постановление об объявлении Алексеева в розыск. Документ приобщили к материалам дела.

Блогеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признал. Уголовное дело в отношении него возбудили следователи МВД.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса, а также о проведении обысков в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами. В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация